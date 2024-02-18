تنازلت أوكرانيا عن مدينة أفدييفكا للروس بعد انسحابها من البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية. ويوضح الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، سبب أهمية هذه الخطوة.

قال لايتون إن روسيا استولت على هذه المدينة للتو، "فمن المحتمل أن يستخدموها كوسيلة للتقدم عبر هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أنهم يستطيعون الذهاب إلى "قلب أوكرانيا، إذا كانت لديهم الوسائل للقيام بذلك".

وأضاف أن استيلاء الروس على أفدييفكا "يمثل نكسة للأوكرانيين، وسيكون من الصعب عليهم استعادة هذه المنطقة".

وتابع: "هذه المنطقة، إذا لم يتمكن الأوكرانيون من الاحتفاظ بأفدييفكا أو باخموت... فإنهم يخاطرون بفقدان الزخم، وغالباً ما تكون الحرب تتعلق بالزخم".

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