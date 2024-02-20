أظهر تقرير كبير مراسلي الأمن الدولي في CNN، نيك باتون والش، تداعيات تحقيق روسيا مكاسب في أفدييفكا، وهي البلدة التي تدافع عنها أوكرانيا منذ أكثر من عقد من الزمن لمنع سقوطها في يد الروس.

حيث من الممكن أن تكون هذه هي العلامة الأولى على أن تأخير المساعدات الأمريكية يعني الموت والخسارة في أفدييفكا.

يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحرب المتصاعدة إنها تكلف مقتل 7 جنود روس، مقابل كل قتيل أوكراني.

فيما أوضح قائد عسكري أوكراني، لماذا حدث هذا، حيث قال: "لم يكن لدينا ما يكفي من الأشخاص. لم يكن لدينا ما يكفي من القذائف. لم تكن لدينا الإمكانيات الكافية لصدهم.”

وقامت وزارة الدفاع الروسية بنشر صور للهجوم الأخير على مصنع فحم الكوك، وما زعموا أنه لسقوط ضحايا أوكرانيين أثناء محاولتهم الفرار في الظلام.

وتزعم الادعاءات بأن كل الجرحى الذين تركتهم أوكرانيا وراءها وسط الأنقاض المروعة في أفدييفكا، قُتلوا بالرصاص بدم بارد على يد القوات الروسية.

وقد تم نشر صور التقطت من طائرات بدون طيار روسية للغنائم، والتي أظهرت مجددًا فخرهم الغريب فوق أنقاض البلدة الأوكرانية.