بعد إعلان موته في السجن.. من هو المعارض الروسي أليكسي نافالني؟

(CNN)-- قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم أليكسي نافالني، السبت، إن جثمان زعيم المعارضة الروسية تم تسليمه إلى والدته.

وكتبت يارميش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تسليم جثة أليكسي إلى والدته. شكرًا جزيلاً لجميع الذين طلبوا هذا معنا".

وأضافت: "لا تزال ليودميلا نافالنايا في سالخارد (المدينة النائية في القطب الشمالي بالقرب من مكان احتجاز ابنها). وما زالت الجنازة معلقة. ولا نعرف ما إذا كانت السلطات ستتدخل لتنفيذ الأمر كما تريد الأسرة وكما يستحق أليكسي". وأضافت: "سنبلغكم فور وجود أخبار".

في وقت سابق، خاطبت والدة نافالني، البالغة من 70 عامًا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو من أمام أمام السجن الذي توفي فيه المعارض الروسي، وطالبت بتسليم جثة ابنها.

آنذاك، قالت نافالنايا: "لم أتمكن من رؤيته لمدة 5 أيام. لن يسلموني جثته، ولم يخبروني حتى بمكانه. أنا أخاطبك يا فلاديمير بوتين، إن حل الأمر يعتمد عليك فقط. دعني أخيرًا أرى ابني. أطالب بتسليم جثة أليكسي على الفور حتى أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية".

لاحقا، ذكرت نافالنايا أنها تلقت تهديدات من المحققين الروس حتى توافق على أن تكون جنازة ابنها سرية وإلا "سيفعلون شيئاً بجثته"، حسب قولها.

قبل أسبوع، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، أن خدمة السجون في البلاد تحقق في "الموت المفاجىء" لنافالني، الذي حُكم عليه بالسجن 19 عامًا في أغسطس/آب، بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف، وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى. وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 11 عامًا ونصف في منشأة شديدة الحراسة بتهمة الاحتيال وتهم أخرى ينفيها.