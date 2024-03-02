رد الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي بن هوجز، على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب، بشأن خطر نشوب حرب نووية إذا أرسلوا قواتهم للقتال من أجل أوكرانيا، قائلا إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف غربية وبالتالي تدمير الحضارة.

ففي خطاب للرئيس الروسي قال: “لدينا أيضًا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم. كل هذا يهدد بالفعل بالصراع مع استخدام الأسلحة النووية، وبالتالي تدمير الحضارة."

وعن مدى جدية هذا الأمر أجاب الجنرال الأمريكي المتقاعد: "علينا أن نأخذه على محمل الجد. لأنه لا يهتم بعدد الأبرياء الذين قد يقتلون."

ولكنه اعتبر هذا الخطاب نوعًا من التهديد والوعيد المعتاد لبوتين.