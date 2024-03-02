دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، بن ​​هوجز على تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للغرب بشأن خطر نشوب حرب نووية إذا أرسلوا قواتهم للقتال من أجل أوكرانيا، قائلا إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف غربية.

وقال هوجز في مقابلة مع CNN: "بالطبع علينا أخذه (بوتين) على محمل الجد لأنه لا يكترث كم من الناس الأبرياء يمكن أن يقتلوا، ولكنني أعتقد أنه استمرار لأسلوبه باستخدام التهديدات وتضخيمها، لأنه يرى كيف نتفاعل بصورة كبيرة في كل مرة".

وتابع قائلا: "لا يوجد شيء إيجابي لروسيا إذا استخدمت سلاحا نوويا، صفر، رئيسنا قال لهم إنه سيكون هناك تداعيات كارثية على روسيا إذا استخدمت سلاحا نوويا، وعليه بالنسبة للكرملين فإن أسلحتهم النووية أكثر فعالية عندما لا يستخدموها في الحقيقة لأننا نردع أنفسنا وفي العادة رد فعلنا يكون بصورة أكبر من المطلوب".

ويذكر أن بوتين قال، في خطابه السنوي عن حالة الأمة، الخميس، إن المزاعم بشأن اعتزام روسيا مهاجمة أوروبا هي "هراء"، لكنه حذر من أن بلاده قد تضرب الدول الغربية بأسلحة نووية.

وأشار بوتين إلى فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال، الاثنين، إن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "لا يمكن استبعادها"، وسرعان ما رفض العديد من الزعماء الأوروبيين هذا الاقتراح.

وذكر الرئيس الروسي: "كل ما يأتون به الآن، ويهددون به العالم أجمع - كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي تدمير الحضارة - ألا يفهمون هذا، أم ماذا؟".

وحذر: "عليهم أن يفهموا في نهاية المطاف أن لدينا أسلحة أيضا - وهم يعرفون ذلك، تماما كما قلت الآن - ولدينا أيضا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم".

وكان بوتين لوح باستخدام السلاح النووي في عدة مناسبات منذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

ونقلت روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا المجاورة العام الماضي، وذكرت شبكة CNNهذا الشهر أن روسيا تحاول تطوير سلاح فضائي نووي يمكنه تدمير الأقمار الصناعية.