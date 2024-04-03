أصدرت أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة تقريرًا جديدًا يظهر أكبر ارتفاع في الكراهية ضد المسلمين منذ 30 عامًا.

زهرة بيلو هي المديرة التنفيذية لفرع منطقة خليج سان فرانسيسكو لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، أو “كير”. تقول إن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى ارتفاع كبير في المشاعر المعادية للمسلمين والفلسطينيين وجرائم الكراهية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أنه تلقى أكثر من 8 آلاف شكوى عام 2023 - وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخه الذي يبلغ 30 عامًا. حتى أكثر مما كان عليه بعد حظر سفر المسلمين عام 2017، أو خلال الحروب في العراق وأفغانستان بعد 11 سبتمبر.

ويوثق التقرير الذي تم إصداره مؤخرًا التمييز في التوظيف واستهداف الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وقمع حرية التعبير وحتى الطلاب الذين يتعرضون للتخويف، ليس فقط من قبل الطلاب الآخرين ولكن في بعض الحالات من قبل المعلمين أيضًا.

وتشير البيانات إلى أن 85% من المجتمع المسلم لا يبلغ عن حوادث الكراهية أو التمييز. ربما بسبب الخوف من الانتقام أو فقدان وظائفهم أو عدم الثقة في تطبيق القانون. وتعتقد بيلو أنه رغم هذا التقرير الجديد، فمن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.