انضم وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، إلى شبكة CNN لمناقشة تداعيات فشل الكونغرس في تقديم المساعدة لأوكرانيا وعن سبب قوله إن الأمور "تبدو أفضل بكثير بالنسبة لفلاديمير بوتين".

وعند سؤاله عما سيحدث إذا لم يتحرك الكونغرس لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا، قال إسبر: "في نهاية المطاف، يقوم زيلينسكي الآن بمقايضة الأرض بالوقت على أمل أن يمرر الكونغرس الأمريكي شيئًا ما هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل، أو في أي وقت، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فسوف تنفد ذخيرته".

وأضاف: "وبمجرد أن تتعثر الولايات المتحدة، يمكنكم أن تنظروا إلى العديد من الدول الأوروبية، أعضاء حلف شمال الأطلسي، وهي تتعثر أيضًا. وبعد ذلك فهي مسألة وقت فقط".

وتابع قائلًا: "أعني أننا نتوقع أن تقوم موسكو بهجوم مضاد آخر في هذا الربيع أو الصيف، وسوف تتراجع أكثر. ثم السؤال هو أن بوتين ربما يفكر أنه ربما يجب عليه الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة، ويأتي في يناير/ كانون الثاني 2025، وقد وعد ترامب بالتخلص من إرسال الدعم لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "الأمور تبدو أفضل بكثير اليوم بالنسبة لفلاديمير بوتين مما كانت عليه قبل 8 أشهر عندما كان يفغيني بريغوجين يقود قافلة عسكرية إلى موسكو. لذا، فإن الوقت ليس في صالح زيلينسكي".