الجيش الأمريكي: إرسال أسلحة وذخيرة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، إرسال أسلحة وذخيرة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الحكومة الأمريكية نقلت، الخميس، بنادق وقذائف وطلقات ذخيرة إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في الدفاع ضد الغزو الروسي.

وأضافت أن تلك الأسلحة كان يرسلها "الحرس الثوري" الإيراني إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمت مصادرتها من 4 سفن في الفترة ما بين 22 مايو/ أيار 2021 إلى 15 فبراير/ شباط 2023.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على أنها "ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض".

وذكرت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك شركائنا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".