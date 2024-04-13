قُتل 7 أشخاص بعد هجوم طعن بمركز تسوق مكتظ في سيدني، وقالت السلطات إن مفتشة شرطة أطلقت النار على المهاجم وقتلته عندما رفع سكينًا عليها. وأشار شهود عيان إلى أنها "منعت إراقة المزيد من الدماء".

وأُصيب عدد آخر من الأشخاص. وقالت الشرطة إنها لا تستبعد أي احتمالات عندما يتعلق الأمر بمعرفة الدافع المحتمل.

وقال مراسل شبكة CNN، آنغوس واتسون: "يحاول ضباط شرطة الولاية والشرطة الفيدرالية هنا الحصول على نوع من المؤشرات حول سبب حدوث ذلك، لماذا دخل رجل إلى مركز التسوق قبل ساعات فقط، ملوحًا بسكين، ومهاجمًا المارة الأبرياء، وقتل 5 أشخاص على الأقل قبل أن يُقتل بالرصاص من قبل ضابطة شرطة".

وأضاف: "الآن، يتم الترحيب بضابطة الشرطة هذه باعتبارها "بطلة" من قبل رئيس الوزراء ومن جانب الأشخاص الذين رأوها أثناء أداء واجبها. كانت بمفردها. وكانت في المنطقة عندما سمعت عن هذه اللحظة المروعة وذهبت إلى مكان الحادث، وتم اقتيادها من قبل أفراد من الجمهور نحو المهاجم وقتلته بالرصاص".

وتابع قائلًا: "وقد عقد رئيس وزراء أستراليا للتو مؤتمرا صحفيا قال فيه إنها (الضابطة) لو لم تفعل ذلك، لكان المزيد من الناس قد ماتوا، أكثر من مجرد الأشخاص الـ5 الذين قتلهم هذا الشخص عبثا اليوم".

وأشار إلى أنه "يُوجد الآن المزيد من الأشخاص في المستشفى، بمن فيهم طفل واحد على الأقل، بينما تحاول الشرطة والسلطات معرفة سبب حدوث ذلك".