في جزء من مقابلة له مع كريستيان أمانبور مذيعة شبكة CNN تحدث الكاتب سلمان رشدي عن مذكراته الجديدة وانتصار الحب على الكراهية، وذلك بعد مضي عامين من الهجوم الذي كاد أن يودي بحياته.

أجاب رشدي عن سؤال من أمانبور مما يُعتقد أن الشخص المهاجم أجرى مقابلة مع إحدى الصحف الشعبية في نيويورك أنه لم يقرأ كتاب “آيات شيطانية”، قال: "إنه قرأ صفحتين من شيء كتبته، أو شيئًا منه لم يقل ماذا. وأنه شاهد مقطعين فيديو منه على يوتيوب.. وكان ذلك كافياً له ليقرر ارتكاب جريمة القتل."

وأضاف أن ذلك يُظهر له أن التلقين يمكن أن يكون قوة فعالة جدًا. وأن هناك أشخاص يحتاجون إلى إعطائه توجيهًا في الحياة، لأنه لا يشعر بها لديه.