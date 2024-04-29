قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تحقق مكاسب في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على قرية بمنطقة دونيتسك، ويأمل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يتغير الوضع عندما تصل المساعدات العسكرية الأجنبية.

وتواجه القوات الأوكرانية أعنف المعارك، بحسب قائد الجيش في البلاد، وقال إن الوضع على خط المواجهة قد تصاعد، لكنه أشار إلى أنه يتغير كل يوم. كما وصف قائد الجيش الأوكراني الوضع في الجنوب بأنه "متوتر".

ويأمل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تغير المساعدات الأجنبية القادمة الأمور في ساحة المعركة، قائلًا: "نحن نتعاون مع شركائنا على كافة المستويات لتحقيق مستوى الكفاءة والمساعدة المطلوبة، ليس فقط للحفاظ على مواقعنا، ولكن أيضًا لتعطيل خطة الحرب الروسية".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر الإمدادات التي وُعدت بها أوكرانيا. ونتوقع الحجم الدقيق ونطاق الإمدادات التي يمكن أن تغير الوضع في ساحة المعركة لصالح أوكرانيا".

ومضى زيلينسكي قائلًا إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز الدعم للسنوات العشر المقبلة.