تتصاعد المشاعر في حرم الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تتخذ الجامعات موقفًا أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مخيماتهم، وقد أدى ذلك إلى الوضع الدراماتيكي الذي يتكشف الآن في جامعة كولومبيا، مركز حركة العملية الطلابية.

وسيطر المتظاهرون على أحد المباني الرئيسية في الحرم الجامعي المسمى "هاملتون هول".

واتصل أحد طلاب جامعة كولومبيا من الحرم الجامعي وشرح ما كان يحدث بالضبط، قائلًا: "في حوالي الساعة 10 صباح اليوم، أسقطت الجامعة بعض المنشورات بين الطلاب المتظاهرين تخبرهم أنهم إذا لم يتفرقوا بحلول الساعة 2 ظهرًا، فسوف يواجهون تعليقًا مؤقتًا فوريًا من قبل الجامعة"، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن "عدم التخرج إذا كنت من طلاب السنة الأخيرة حاليًا".

وأضاف: "ومع ذلك، أستطيع أن أؤكد من مكان الحادث الآن في جامعة كولومبيا أن هناك ما لا يقل عن 200 طالب. أكرر ما لا يقل عن 200 طالب ينظمون ويحصنون أنفسهم خارج قاعة هاملتون. العدد الدقيق للطلاب داخل المبنى غير واضح، لكني أقدّر أن عدد الطلاب الذين دخلوا المبنى يبلغ نحو عشرات".