أظهرت مقاطع فيديو لحظة تحرك قوات الشرطة الأمريكية نحو المخيم الموجود داخل حرم جامعة كاليفورنيا، ويبدو أن عناصر الشرطة قاموا باطلاق ما يبدو أنه رصاص مطاطي، وفقًا لفريق شبكة CNN المتواجد على الأرض لتغطية ما يجري.

واقتحمت الشرطة الأمريكية حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس واعتقلت عددا من الطلاب المعتصمين بداخله تأييدًا للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.