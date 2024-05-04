تحدث السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور حول كيفية تأثير الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم العديد من الجامعات الأمريكية على فرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن في إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى.

وقال ساندرز "فيما يتعلق بحملته، أتذكر الماضي ويشير أشخاص آخرون إلى أن هذه قد تكون فيتنام بايدن، كان ليندون جونسون رئيسا جيدا جدا جدا، في كثير من النواحي، واختار عدم الترشح في 68 بسبب معارضة آرائه بشأن فيتنام".