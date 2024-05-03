هذا ما قاله أطفال غزة دعمًا لطلاب الجامعات الأمريكية المتضامنين معهم

استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

(CNN)-- قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، لشبكة CNN، إن الاحتجاجات المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة، التي تشهدها الجامعات الأمريكية منذ أيام، قد تكون "فيتنام بايدن"، محذرا من أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب ربما أدى إلى نفور الناخبين الشباب.

وقارن ساندرز، الخميس، خلال مقابلة مع كريستيان أمانبور من CNN، بين الاحتجاجات الحالية وتلك التي حدثت خلال رئاسة ليندون جونسون في أواخر الستينيات عندما احتج الطلاب الأمريكيون ضد حرب فيتنام.

وذكر: "فيما يتعلق بحملته، أتذكر الماضي ويشير أشخاص آخرون إلى أن هذه قد تكون فيتنام بايدن، كان ليندون جونسون رئيسا جيدا جدا جدا، في كثير من النواحي، واختار عدم الترشح في 68 بسبب معارضة آرائه بشأن فيتنام".

وأضاف ساندرز: "أشعر بقلق شديد من أن الرئيس بايدن يضع نفسه في موقف يؤدي فيه إلى نفور ليس الشباب فحسب، بل الكثير من القاعدة الديمقراطية فيما يتعلق بآرائه بشأن إسرائيل وهذه الحرب".

وشدد السيناتور المستقل على الحاجة إلى تذكر سبب تظاهر الطلاب بهذه الأعداد الهائلة، قائلا: "إنهم هناك ليس لأنهم مؤيدون لحماس، إنهم هناك لأنهم غاضبون مما تفعله الحكومة الإسرائيلية الآن في غزة".

وذكر ساندرز أنه يعتقد أن الطلاب الذين يحتجون على المساعدات الأمريكية المستمرة لـ"حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة" يفعلون ذلك لـ"أسباب صحيحة".

وأضاف أنه يأمل من"وجهة نظر سياسية ووجهة نظر أخلاقية، أن يتوقف الرئيس بايدن عن إعطاء شيك على بياض لنتنياهو، وأن يدرك أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يكن مفيدا".