شاهد كيف رد السيناتور بيرني ساندرز على انتقاد نتنياهو لمظاهرات جامعات أمريكاالعالمنشر السبت، 04 مايو / أيار 2024قال السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يهين ذكاء الشعب الأمريكي"، مضيفًا أن "ما فعله (نتنياهو) هو صرف الانتباه، وقد وقعت وسائل الإعلام الأمريكية عمومًا في فخ القول بأن أي احتجاج ضد إسرائيل هو معادٍ للسامية".قد يهمك أيضًا.. "قد تكون فيتنام بايدن".. سيناتور أمريكي يعلق على احتجاجات جامعات أمريكا لـCNN قراءة المزيدأمريكاإسرائيلبنيامين نتنياهوحماسغزةقطاع غزة