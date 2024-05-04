قال السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يهين ذكاء الشعب الأمريكي"، مضيفًا أن "ما فعله (نتنياهو) هو صرف الانتباه، وقد وقعت وسائل الإعلام الأمريكية عمومًا في فخ القول بأن أي احتجاج ضد إسرائيل هو معادٍ للسامية".

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