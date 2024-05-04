تحدثت مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، مع بروفيسور الصحافة بجامعة جنوب كاليفورنيا، أفوا هيرش، حول تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية.

قال نتنياهو: "ما يحدث في حرم الجامعات الأمريكية أمر مروع. استولت حشود معادية للسامية على الجامعات الرائدة. إنهم يدعون إلى إبادة إسرائيل، ويهاجمون الطلاب اليهود، ويهاجمون أعضاء هيئة التدريس اليهود، وهذا يذكرنا بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات".

وردًا على تصريحات نتنياهو، قالت هيرش: "أنا حقا مستاءة من المقارنة. عاش جدي في ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كان شابًا يهوديًا، وأصبح هو والعديد من معاصريه مناصرين للسياسة التقدمية طوال حياتهم، وكانوا ضد القومية العرقية، وضد استخدام العنف بسبب ما مروا به. تعكس هذه المعتقدات بالضبط ما يدعو إليه هؤلاء الطلاب".

وأضافت: "أود أن أقول لشخص مثل نتنياهو، كيف يبدو الاحتجاج ضد حرب إسرائيل في غزة الذي لا يكون معاديًا للسامية؟ لأنه يسارع إلى استخدام "معاداة السامية" كسلاح لإغلاق التدقيق المشروع والمساءلة عن تصرفات إسرائيل".