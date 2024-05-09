قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، للمرة الأولى إنه سيوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة، إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت، على برنامج "Erin Burnett OutFront"، عن القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل مؤقتا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وتابع بالقول: "لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - لم يدخلوا رفح بعد - إذا دخلوا رفح، فلن أقوم بتوريد الأسلحة التي تم استخدامها تاريخياً للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن، للتعامل مع تلك المشكلة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنهم سيستمرون "في التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا. لكن، هذا مجرد خطأ. لن نقوم بذلك، لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية المستخدمة".

أما فيما يتعلق بما يحدث في رفح، وما إن كان يعتبر أن ذلك دخولًا من جانب إسرائيل إلى المدينة أم لا، فقد علق بايدن بالقول: "لم يدخلوا إلى المراكز السكانية. ما فعلوه كان على الحدود مباشرة، وهو يسبب مشاكل في الوقت الحالي فيما يتعلق بمصر، التي عملت بجد للتأكد من أن لدينا علاقة ومساعدة".

كما أردف: "لقد أوضحت لبيبي ومجلس الوزراء الحربي أنهم لن يحصلوا على دعمنا إذا ذهبوا بالفعل إلى هذه المراكز السكانية. لن نبتعد عن أمن إسرائيل، ولكننا نبتعد عن قدرة إسرائيل على شن حرب في تلك المناطق".

بعدها سألته مذيعة شبكتنا ما إذا كانوا قد تجاوزوا الخط الأحمر أم لا، ليأتي رد بايدن بالقول: "ليس بعد. لكننا - لقد أوقفنا الأسلحة، لقد أوقفنا تلك الشحنة، القديمة، المصممة لـ…. لقد أوقفناها".