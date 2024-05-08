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(CNN)-- أعرب مسؤولون إسرائيليون سرًا لمسؤولين أمريكيين عن "إحباطهم العميق" بشأن تعليق إرسال شحنة قنابل أمريكية إلى إسرائيل، فضلا عن الإحاطات الإعلامية الأمريكية حول هذه المسألة، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وقال المصدر لشبكة CNN إن المسؤولين أثاروا مخاوف "من أن هذه الخطوة قد تعرض للخطر مفاوضات صفقة الرهائن في لحظة حرجة".

ولم يذكر المصدر على أي مستوى جرت المحادثات.

وقال المصدر: "أكد الإسرائيليون أيضًا أن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس، وليس نحو إسرائيل، وكرروا توقعاتهم بأن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها لهزيمة حماس".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوقفت الأسبوع الماضي هذه الشحنة المكونة من 1800 قنبلة تزن 2000 رطل و1700 قنبلة تزن 500 رطل إلى إسرائيل، وسط مخاوف بشأن احتمال استخدامها في توغل رفح.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا شحنة "ذخائر عالية الحمولة" إلى إسرائيل، بسبب العمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح دون خطة للمدنيين هناك.

وقال أوستن، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات بمجلس الشيوخ: "سنواصل القيام بما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها، ولكن مع ذلك، فإننا نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح".

وقال أوستن: "لقد كنا واضحين للغاية... أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجومًا كبيرًا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة تلك، ومرة ​​أخرى، بعد أن قمنا بتقييم الوضع، فإننا أوقفنا مؤقتًا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".

وقال أوستن إن الولايات المتحدة لم تتخذ "قرارًا نهائيًا" بشأن ما سيحدث مع شحنة الأسلحة، وشدد على أن الشحنة لم تكن جزءًا من حزمة الإنفاق التكميلية التي أقرها الكونغرس مؤخرًا والتي تضمنت مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

تمت مقاطعة أوستن أثناء إجابته من قبل متظاهري Code Pink الذين هتفوا "فلسطين حرة" قبل أن يتم اصطحابهم خارج الغرفة.