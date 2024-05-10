تُظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جيش ساو باولو البرازيلي وهو ينقذ حصانًا ظل عالقًا على سطح منزل لمدة 4 أيام، وهو واحد بين أكثر من ألفي حيوان تم إنقاذه من مياه الفيضانات.

ووسط الفيضانات العارمة، تقوم الشرطة في البرازيل الآن باعتقالات، حيث تم القبض على ما لا يقل عن 47 شخصًا لارتكابهم جرائم تشمل النهب والاعتداء الجنسي في الملاجئ.

والخميس، أفاد مسؤولون أن 107 أشخاص لقوا حتفهم منذ الأسبوع الماضي جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في الجزء الجنوبي من البلاد.

وأثرت العواصف على ما يقرب من 1.5 مليون شخص، مما أدى إلى نزوح الآلاف وإصابة مئات آخرين.