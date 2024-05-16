بخمس طلقات في صدره.. فيديو يظهر لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

في مقطع فيديو يبدو أنه يصور اللحظة التي تم فيها إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بلدة هاندلوفا، الأربعاء، سُمع صوت إطلاق خمس طلقات نارية.

ووقع الحادث بينما كان فيكو يحيي حشداً متجمعاً في بلدة هان لوفا بعد حضور اجتماع للحكومة.

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