بخمس طلقات في صدره.. فيديو يظهر لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

بخمس طلقات في صدره.. فيديو يظهر لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكياالعالمنشر الخميس، 16 مايو / أيار 2024في مقطع فيديو يبدو أنه يصور اللحظة التي تم فيها إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بلدة هاندلوفا، الأربعاء، سُمع صوت إطلاق خمس طلقات نارية.ووقع الحادث بينما كان فيكو يحيي حشداً متجمعاً في بلدة هان لوفا بعد حضور اجتماع للحكومة.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر نقل رئيس وزراء سلوفاكيا إلى سيارة بعد إطلاق النار عليه عدة مراتإطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا بعد اجتماع للحكومةقراءة المزيدسلوفاكياإطلاق نارحوادث أمنية