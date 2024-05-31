أدلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتصريحات خارج قاعة المحكمة بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية في محاكمة أموال الصمت.

وبعد خروجه من المحكمة، وقف ترامب أمام حشد من الصحفيين وقال: "لقد كان هذا عارًا. كانت هذه محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب المصالح وفاسد. إنها محاكمة مزورة. عار. لم يمنحونا تغييرًا في مكان المحاكمة. كنا عند 5% أو 6% في هذه المقاطعة، في هذه المنطقة".

وتابع بالقول: "كانت هذه محاكمة مزورة ومخزية، وسيصدر الحكم الحقيقي في الخامس من نوفمبر من قبل الناس، وهم يعرفون ما حدث هنا والجميع يعرف ما حدث هنا. هناك نائب عام مدعوم من سوروس، والأمر برمته… لم نفعل شيئًا خاطئًا. أنا رجل بريء جدًا. لا بأس بذلك، أنا أقاتل من أجل بلدنا. أنا أقاتل من أجل دستورنا. يتم تزوير بلدنا بالكامل الآن".

كما أضاف: "لقد فعلت إدارة بايدن هذا من أجل جرح أو إيذاء خصم، خصم سياسي. وأعتقد أنه مجرد عار وسنستمر في القتال، وسنقاتل حتى النهاية وسنفوز. لأن بلدنا ذهب إلى الجحيم. لم يعد لدينا نفس البلد بعد الآن. لدينا فوضى منقسمة".

وانتهى بالقول: "إننا أمة في حالة انحدار، انحدار خطير. الملايين والملايين من الناس يتدفقون إلى بلادنا الآن من السجون ومن المؤسسات العقلية والإرهابيين، وهم يسيطرون على بلادنا. لدينا بلد في ورطة كبيرة، ولكن هذا كان قرارًا مزورًا منذ اليوم الأول، مع قاضٍ متضارب لم يكن من المفترض أن يُسمح له أبدًا بترأس هذه القضية. أبدًا. وسوف نناضل من أجل دستورنا. هذا الأمر لم ينته بعد. شكرًا جزيلاً".