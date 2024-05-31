تحدثت مراسلة CNN، كارا سكانيل، عن رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأحداث التي وقعت داخل قاعة المحكمة - عندما أصدرت هيئة المحلفين حكمًا بالإدانة ضده في محاكمة أموال الصمت التي دفعها.

وبحسب المراسلة، فقد كان الحضور يعتقدون "أن المحكمة ستنتهي في نهاية اليوم دون صدور حكم، ثم عاد القاضي إلى المنصة بعد أن قال إنه سيعذر هيئة المحلفين. عاد في الساعة 4:36، قائلاً إن هيئة المحلفين لديها مذكرة أخرى وتوقيتها كان 4:20، وأنها تتضمن حكمًا وأنهم بحاجة إلى 30 دقيقة إضافية".

وأكدت المراسلة أن " المزاج تغير بالكامل داخل قاعة المحكمة. كان ترامب يضحك مع محاميه، تود بلانش. لقد تحدثا كثيرًا. كان يبتسم. بدا الأمر وكأنهم اعتقدوا أن الجلسة ستنتهي دون حكم، وبعد أن قرأ القاضي الملاحظة، تغير كل شيء. أصبح ساكنًا للغاية وطوى ذراعيه على صدره. أصبح الوضع مختلفًا تمامًا داخل قاعة المحكمة".

عندما عاد أعضاء هيئة المحلفين إلى القاعة، "لم ينظر أي منهم إلى دونالد ترامب. هذا أمر طبيعي، فهم عادة لا يفعلون ذلك، لكنهم توجهوا جميعًا نحو مقاعدهم وجلسوا، ثم طلب منهم ضابط المحكمة قراءة الحكم. لذا وقف قائدهم ومعه ميكروفون، وسأله عن كل تهمة وما إذا كانوا قد توصلوا إلى حكم بشأنها وما هو. لذا، مر على جميع التهم الـ 34 قائلاً “مذنب”. ثم بعد ذلك سألهم ضابط أمن المحكمة ما إذا كان هذا حكمًا بالإجماع من قبل جميع المحلفين، فأجابوا قائلين "نعم" بصوت مسموع في قاعة المحكمة".

حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في 11 يوليو، وبعدما سمح لهيئة المحلفين بالمغادرة، وقف دونالد ترامب.

أشارت المراسلة إلى أنه في تلك اللحظة "تمكنا الآن أخيرًا من إلقاء نظرة جيدة على وجهه. كان وجهه أحمر. بدا منزعجًا. كان عابسًا، وبينما كان يسير نحو الممر الذي يفصل المكان الذي يجلس فيه عن المنطقة المشتركة حيث يجلس بقيتنا، ابنه، إيريك ترامب، كان يجلس في المقعد الأول. لذا اقترب دونالد ترامب منه وصافحه بقوة، ثم عندما كان يمشي بجانبه، ربّت إريك ترامب على ظهر والده".

كما أكدت أنها "واحدة من أكثر اللحظات إنسانية التي رأيناها في هذه المحاكمة، هذا التفاعل العاطفي الشخصي بين الأب والابن بينما سار ترامب بعد ذلك في الممر الأوسط من قاعة المحكمة وخرج إلى الردهة حيث تحدث حينها إلى الكاميرات. كانت لحظة تاريخية بكل تأكيد، ولحظة درامية للغاية، وجاءت بشكل غير متوقع للغاية في نهاية هذا اليوم، والذي بدا وكأنه يتجه نحو عدم إصدار حكم".

وعلقت المراسلة على الإدانة قائلة "كانت بالتأكيد مفاجأة لدونالد ترامب وفريقه. وشيء لم يتوقعوه بناءً على التغيير في تصرفاتهم، وبالتأكيد لحظة مهمة لترامب حيث بدا منزعجًا من نتيجة هذه المحاكمة".