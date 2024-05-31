إدانة ترامب.. ملخص سريع لما حدث وما يتوقع حدوثه الآن

"لا يمكنه المشي ولا أن يجمع جملتين معاً".. شاهد كيف سخر ترامب من بايدن

(CNN)-- أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، مما أدى إلى إنهاء محاكمة استمرت لأسابيع، لكنها تعتبر إيذانًا بدخول مرحلة جديدة من القضية التاريخية.

متى سيتم الحكم على ترامب؟

حدد القاضي خوان ميرشان النطق بالحكم على ترامب في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 11 يوليو. وفي الوقت الحالي، سيبقى الرئيس السابق خارج السجن بينما ينتظر الحكم عليه. ولم يطلب المدعون من ترامب دفع أي كفالة.

هل يستطيع ترامب استئناف إدانته؟

بعد وقت قصير من إدانة ترامب، طلب محاميه تود بلانش من ميرشان تبرئة التهم رغم صدور حكم الإدانة، ورفض القاضي الطلب الشكلي.

هل ما زال بإمكان ترامب أن يُنتخب رئيساً؟

لا يوجد في دستور الولايات المتحدة ما يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد، كما أكد أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ريتشارد هاسن، الذي قال: "لا يحتوي الدستور إلا على مؤهلات محدودة للترشح للمناصب (أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، وأن تكون مواطنًا طبيعيًا، وأن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل)".

ترامب في وضع فريد الآن، باعتباره أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية، يواجه ترامب احتمال الحكم عليه بالسجن أو المراقبة على جرائمه الناجمة عن خطة دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، عن إقامة علاقة جنسية معاها، في القضية المعروفة المعروفة بـ"أموال الصمت".

ومن المرجح أن يستأنف ترامب - المعروف بتقديم الاستئنافات المطولة لأحكام المحكمة ضده- الأمر الذي قد يؤخر بشكل كبير الحكم عليه، المقرر حاليًا في 11 يوليو.