قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "دونالد ترامب مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه"، مضيفا أن "هيئة المحلفين وجدت ترامب مذنبا في جميع التهم الـ34".

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