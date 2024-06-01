"مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه".. شاهد كيف علق بايدن على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"

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"مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه".. شاهد كيف علق بايدن على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "دونالد ترامب مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه"، مضيفا أن "هيئة المحلفين وجدت ترامب مذنبا في جميع التهم الـ34".

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