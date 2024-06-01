"مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه".. شاهد كيف علق بايدن على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"العالمنشر السبت، 01 يونيو / حزيران 2024قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "دونالد ترامب مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه"، مضيفا أن "هيئة المحلفين وجدت ترامب مذنبا في جميع التهم الـ34".قد يهمك أيضًا.. استدار ولم يرد على السؤال.. شاهد رد فعل بايدن عندما سُئل عن اتهام ترامب له بالإدانةبخلاف "أموال الصمت".. ترامب يحاكم في 3 قضايا قبل انتخابات الرئاسةبعد أن شهد ضده في المحكمة.. شاهد ما قاله ترامب عن محاميه السابق كوهينقراءة المزيدأمريكاجو بايدندونالد ترامب