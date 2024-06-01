بخلاف "أموال الصمت".. ترامب يحاكم في 3 قضايا قبل انتخابات الرئاسة

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بـ34 تهمة جنائية.. شاهد ما قاله ترامب خارج قاعة المحكمة بعد صدور حكم إدانته في "أموال الصمت"

(CNN) -- كانت القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت" المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز واحدة فقط من 4 قضايا يحاكم فيها خلال ترشحه مرة أخرى للرئاسة.

ولا يزال ترامب يواجه لوائح اتهام في جورجيا وواشنطن وفلوريدا، ولكنه دفع بأنه غير مذنب في كل التهم الموجهة إليه في هذه القضايا.

وفيما يلي ملخص لكل قضية:

"أموال الصمت":

تم توجيه الاتهام إلى ترامب لأول مرة في مارس/ آذار 2023 من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن بتهم تتعلق بدفع أموال سرية للممثلة الإباحية في عام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية أقامتها مع ترامب.

وزعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءا من مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2016، وكذلك كان جزءا من خطة غير قانونية لإخفاء المعلومات السلبية بشأنه، بما في ذلك دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز حتى لا تعلن عن العلاقة الجنسية ما يؤثر على صورته أمام أنصاره قبل الانتخابات.

وأدين ترامب، الخميس، بجميع التهم الـ 34.

الوثائق السرية:

وجهت هيئة محلفين في ميامي لائحة اتهام إلى ترامب في يونيو/حزيران 2023 بتهمة أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض بعد تركه منصبه ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة الوثائق.

وقالت هيئة الأرشيفات الوطنية في 2022، إنه تم استرداد ما لا يقل عن 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض من منتجع يملكه ترامب، بما في ذلك بعض الصناديق التي كانت سرية.

ووجهت الاتهامات لترامب ومع ذلك، قامت القاضية التي تنظر القضية بتأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى قضايا مهمة حول الأدلة السرية التي يجب حلها قبل أن تذهب القضية إلى هيئة المحلفين.

التدخل في الانتخابات:

واتهم ترامب بشكل منفصل في أغسطس/ آب الماضي بـ4 جرائم تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وتزعم لائحة الاتهام أن ترامب وأحد المتآمرين معه "حاولا استغلال العنف والفوضى في مبنى الكونغرس (الكابيتول) من خلال الاتصال بالنواب لإقناعهم بتأخير التصديق على نتيجة الانتخابات".

وهذه القضية معلقة حاليًا بينما تدرس المحكمة العليا ادعاءات ترامب بشأن تمتعه بالحصانة الرئاسية في هذه القضية.

مقاطعة فولتون:

رفع المدعون العامون في جورجيا قضية مماثلة لتخريب نتيجة الانتخابات الرئاسية ضد ترامب وآخرين.

ووجهت هيئة محلفين في أتلانتا، في 14 أغسطس 2023، الاتهام إلى ترامب و18 آخرين بتهم محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات، ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.