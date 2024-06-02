هل يغيّر استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية داخل أراضي روسيا المعادلة؟

بعد سماح إدارة بايدن للأوكرانيين باستخدام الأسلحة الأمريكية الصنع لاستهداف الأراضي الروسية، يبدو أن دولًا غربية أخرى باتت تحذو حذو واشنطن، ولكن استخدام هذه الأسلحة يكون بطريقة مقيدة، فما تقوله الولايات المتحدة بشكل أساسي هو أنه إذا كانت القوات الروسية تحتشد على الجانب الروسي من الحدود، على سبيل المثال، باتجاه منطقة خاركيف، فيمكن للأوكرانيين استهداف تجمعات القوات الروسية باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.

ويمكنهم أيضًا، على سبيل المثال، استهداف الطائرات الروسية التي كانت تقصف الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف أيضًا. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN فريدريك بليتغن.