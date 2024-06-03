حاول حظره ذات مرة.. شاهد أول منشور لترامب على تطبيق "تيك توك"

انضم الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصة "تيك توك"، حيث نشر أول فيديو له من مباراة UFC في نيوجيرسي.

ويعد قرار ترامب بالانضمام إلى "تيك توك" بمثابة تغيير جذري لموقفه خلال فترة رئاسته بأن شركة التواصل الاجتماعي ترتبط بالصين وتشكل "تهديدًا للأمن القومي".

وفي عام 2020، حاول الرئيس السابق حظر المنصة بأمر تنفيذي دون جدوى.

وأول مشاركة له على المنصة تظهر الرئيس التنفيذي لـ "UFC" دانا وايت.

وتتواجد حملة بايدن أيضًا على "تيك توك"، رغم دعم الإدارة للتشريع الذي يجبر "تيك توك" على البيع لشركة أخرى أو مواجهة حظر تام.

وبدورها تقدمت "تيك توك" بالطعن على ذلك القانون

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