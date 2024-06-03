هل خيّبت دبابات "أبرامز" الأمريكية أمل الأوكرانيين في مواجهة جيش روسيا؟

بعد تذمر بعض جنود الجيش الأوكراني من أن دبابات "أبرامز" التي سلمتها الولايات المتحدة لبلادهم لا تؤدي أداءً جيدًا في الميدان في أوكرانيا، تحدث الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، المحلل العسكري بشبكة CNN عن هذا الموضوع، قائلًا إن ذلك مجرد "هراء"، وإن "هذه الدبابات تم تصنيعها بشكل أساسي لبيئة (دول) الناتو في أوروبا"، مضيفًا أنها "ليست أفضل دبابة يمكن تقديمها لأوكرانيا نظرًا لوجود تحديات تتعلق بالصيانة، ويجب أن يكون لديك طاقم مدرب تدريبًا عاليًا لمعالجة بعض الأمور".



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