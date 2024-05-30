بحانة في كييف.. شاهد بلينكن يعزف على خشبة مسرح خلال رحلة مفاجئة إلى أوكرانيا

(CNN)-- ذكرت الطواقم الأوكرانية التي تعمل على دبابات أبرامز التي زودت بها الولايات المتحدة بلادهم شبكة CNN بسلسلة من نقاط الضعف والعيوب في المركبات المدرعة، مما يثير الشك في فائدتها على الخطوط الأمامية المتغيرة باستمرار في الحرب ضد روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن التبرع بالدبابات لكييف كدليل على "التزام الولايات المتحدة الدائم والثابت تجاه أوكرانيا".

وصحفيو CNN كانوا أول المراسلين الذين شاهدوا الدبابات أبرامز في موقع بشرق أوكرانيا، حيث كانت 6 دبابات مختبئة بين الأشجار.

وقالت أطقم أوكرانية تم تدريبها في ألمانيا إن الدبابة القتالية الرئيسية للجيش الأمريكي التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار والتي استخدمت في العراق ضد قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والمتمردين، كانت تفتقر إلى الدروع التي يمكنها إيقاف الأسلحة الحديثة.

وذكر جندي: "درع الدبابة ليس كافيا حيث لا يحمي طاقمها"، وأضاف: "في الواقع، هذه هي حرب الطائرات بدون طيار، وعندما تنطلق الدبابة، يحاولون دائما ضربها فهي الهدف الأول، وبدون درع للدفاع، لن يتمكن طاقم الدبابة من البقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة".

وأظهر أفراد الطاقم لشبكة CNN محاولاتهم لتثبيت درع على دبابة محطمة.

ووفقا لمسؤولين في اللواء الميكانيكي 47 بالجيش الأوكراني، تشتبك جميع دبابات أبرامز الـ31 التي تم تسلمها بالقرب من خط المواجهة في الشرق.

وأثارت أوكرانيا جدلا كبيرا في 2023 عندما طلبت الحصول على دبابات أبرامز لأن سلسلة توريد الدبابة معقدة، حيث أن بعض دباباتها تعمل بوقود الطائرات.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في إبريل/نيسان إنه تم سحب الدبابات من الخطوط الأمامية بسبب تهديد الطائرات بدون طيار الروسية، على الرغم من أن الفرقة 47 قالت إن بعضها لا يزال يعمل، على الرغم من أوجه القصور التي ظهرت بها.

ويسيطر الآن على جزء كبير من خط المواجهة الأوكراني طائرات بدون طيار يمكنها التسبب في أضرار كبيرة للدبابات.

وأدى ظهور ما يسمى بطائرات بدون طيار (FPV)، والتي يحركها جنود يرتدون نظارات الألعاب، إلى تغيير طبيعة الحرب، مما حد من الحركة وأدخل عنصرا جديدا من نقاط الضعف أمام المركبات المدرعة، وتمثل ذخيرة الدبابة أيضا مشكلة، بحسب الجنود.

وتواصلت CNN مع وزارة الدفاع الأمريكية للتعليق.

وسخر المحللون الروس من الأداء الضعيف للدبابة، وأطلقوا عليها اسم "علبة الصفيح الفارغة"، فيما استولت القوات الروسية على دبابة وعرضتها في الساحة الحمراء.

وأعرب الطاقم الأوكراني عن إحباطه لأن الدبابات صنعت لتناسب أسلوب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب، حيث تقوم القوات الجوية والمدفعية بتجهيز ساحة المعركة قبل تقدم الدبابات والمشاة، وتتحسر كييف منذ فترة طويلة على افتقارها إلى المدفعية والقوات الجوية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، لشبكة CNN، إن "أوكرانيا تقوم الآن باختبار وتحسين المعدات التي لم تكن مستعدة في البداية لحربنا".

وأضاف: "نطلب من جميع الدول أن تدعمنا بالمعدات مهما كانت مستويات القدرة التقنية، ونحن نستخدم كل ذلك وفقًا لذلك".

وجاء قرار بايدن بعد أن تعهد الحلفاء الأوروبيون بإرسال دباباتهم القتالية في أوائل عام 2023 قبل الهجوم المضاد الفاشل في الصيف الماضي في أوكرانيا، وهي خطوة اعتبرت غير واردة قبل أشهر.

ولقد ابتلع حلفاء كييف ببطء الخطوط الحمراء المتعلقة بالمعدات التي رفضوا توريدها ذات يوم، فقد تصل طائرات F-16 إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وقال القائد العسكري الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الاثنين، إنه وقع على الأوراق الأولية للسماح لفرنسا بإرسال مدربين عسكريين إلى البلاد لمعالجة أزمة النقص البشري في القوات الأوكرانية.

ومن جانبها، رفضت وزارة الدفاع الفرنسية تأكيد الخطة، لكنها قالت إنها وأفكار أخرى كانت قيد المناقشة منذ فترة طويلة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل تصعيدا كبيرا في مشاركة الغرب في الحرب، التي دخلت الآن عامها الثالث.

وبدا أن وزارة الدفاع الأوكرانية قللت من هذه التوقعات في وقت لاحق، حيث قائلت في بيان لشبكة CNN إنها "بدأت الإجراءات الداخلية للمضي قدما عند اتخاذ القرار".