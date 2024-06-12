قدم ماثيو تشانس من CNN تقريرًا عن السفن التي تصفها وزارة الدفاع الروسية بأنها "مجموعة ضاربة"، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بصواريخ كروز حديثة من "كاليبر"، تتجه إلى كوبا في زيارة رسمية.

حيث يتكون الأسطول من غواصة تعمل بالطاقة النووية، وتراقبه سفن البحرية الأمريكية وخفر السواحل بينما يتجه الأسطول الروسي إلى كوبا.

وقد التقط مسافر على متن سفينة سياحة ضخمة صور للأسطول البحري الروسي حيث يقول في اقتباس منه: “لقد نظرت إلى الخارج ورأيت إحدى السفن فخرجت للتحقيق. كان بإمكاني رؤية ست سفن في وقت واحد عبر الأفق. كانت هناك سفن في الأفق معظم اليوم.” ويضيف في اقتباس منه: “لقد فوجئت بمدى قربهم، فنحن لسنا بعيدين عن الشاطئ.”

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن المجموعة الهجومية، بما في ذلك الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية، "كازان" والمسلحة بصواريخ كروز من العيار الحديث، تتدرب على استخدام أسلحة عالية الدقة.. ولكن ما يتبين من ذلك هو في الحقيقة يتعلق باستعراض بوتين لعضلاته على المسرح الدولي.

إذا أنه وبقيادة السفينة الرئيسية للأسطول الشمالي، فرقاطة الأدميرال غورشكوف الروسية، والتي تقول وزارة الدفاع الروسية إنها مجهزة عادة بأحدث صواريخ “زيركون” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.. يهدف هذا إلى إيصال رسالة قوية إلى واشنطن.

في حين يقلل المسؤولون الأمريكيون من أهمية أي تهديد، لكن موسكو أبدت استياءها من إعطاء واشنطن الضوء الأخضر مؤخرًا لشن هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية بأسلحة مقدمة من الولايات المتحدة.

وحذر فلاديمير بوتين، قبيل الزيارة البحرية لكوبا، من رد روسي محتمل، حيث قال الرئيس الروسي: “إذا قام الغرب بتزويد منطقة العمليات القتالية بالأسلحة ودعوا إلى استخدام هذه الأسلحة ضد أراضينا. فلماذا لا يحق لنا أن نفعل الشيء نفسه، وأن نعكس هذه الأفعال؟ لست مستعدًا للقول إننا سنفعل ذلك غدًا، لكن بالطبع يجب أن نفكر في الأمر".