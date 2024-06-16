قبة حرارية هائلة فوق أمريكا تتسبب بموجة حر غير مسبوقة

تتوسع قبة الحرارة الواسعة والقوية بشكل استثنائي في نهاية هذا الأسبوع فوق شرق الولايات المتحدة لتصل إلى الغرب الأوسط والبحيرات الكبرى خلال الأيام التالية. تحبس القباب الحرارية الهواء في مكانه وتحميه بأشعة الشمس الوفيرة لأيام متتالية، مما يجعل كل يوم أكثر سخونة من اليوم السابق، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ثلاثة أضعاف معدلاتها الطبيعية في أجزاء من شرق أمريكا.

وفي هذه الأثناء، يتعافى جنوب فلوريدا من الأمطار القياسية التي تسببت في فيضانات خلال الأسبوع.

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