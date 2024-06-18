لقد تمت تسمية الأعاصير والعواصف الاستوائية منذ عقود.. وتشرح إليسا رافا، خبيرة الأرصاد الجوية في CNN، تاريخها وكيف تم تجميع قائمة هذا العام بتلك الأسماء.

تضم القائمة الحالية 21 اسما منهم لموسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024، حيث تحصل الموجة الاستوائية رسميًا على اسم عندما يكون مركز دورانها المنظم يحمل رياحًا تبلغ سرعتها 39 ميلاً في الساعة (ما يعادل حوالي 63 كيلومترا في الساعة) مما يجعلها عاصفة استوائية.

يتم استخدام الأسماء المستخدمة هذا العام مرة أخرى في عام 2030، وذلك في ستة قوائم متناوبة للأسماء.

والقاعدة تقول إذا كانت العاصفة مؤثرة جدًا بحيث سيتم تذكرها لسنوات قادمة، فسيتم سحب الاسم وحذفه ولن يعود للاستخدام مجددًا، كما حدث في أعاصير مثل: كاترينا أو إيرما أو ماريا أو إيان.

تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بصيانة وتحديث نظام التسمية الذي بدأ في عام 1953.

عندما بدأ خبراء الأرصاد الجوية في استخدام قائمة أبجدية أكثر تنظيمًا، استخدموا أسماء النساء فقط، ولم تتم إضافة أسماء الرجال إلى القائمة حتى عام 1979.