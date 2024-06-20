تشارك روزا فلوريس مراسلة CNN بنقل مباشر للأحداث من مدينة كوربوس كريستي في ولاية تكساس الأمريكية، حيث ترتفع مستويات المياه على أجزاء من ساحل الولاية نتيجة للإعصار الاستوائي المحتمل الأول.

وتعتبر أحد الأشياء المثيرة في هذه العاصفة هو أنه من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في المكسيك بينما المراسلة على بعد مئات الأميال من ذلك الموقع الذي بدأت فيه تأثيرات مسبقة للإعصار.

وقد أخبر المسؤولون مراسلة الشبكة أنهم يستعدون للأسوأ، وهم يفعلون ذلك دائمًا، وقد قالوا إن لديهم مركبات للمياه المرتفعة، وقوارب، ومعدات إنقاذ جاهزة، في حالة حدوث ذلك، لكنهم لا يتوقعون إصدار أوامر الإخلاء..