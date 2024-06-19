بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

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(CNN)-- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة جديدة، الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

تحل الاتفاقية الجديدة محل معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة السابقة الموقعة في عام 1961، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار العام 2000 وإعلاني موسكو وبيونغ يانغ لعامي 2000 و2001 كما ذكرت تاس في وقت سابق نقلاً عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف إن الحاجة إلى وثيقة جديدة ترجع إلى "التطور العميق للوضع الجيوسياسي في العالم والمنطقة"، مضيفًا أن "التغيرات النوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين كانت أيضًا عاملاً، وفقًا لوكالة تاس.

ووفقا لأوشاكوف، فإن الاتفاقية الجديدة "ستتوافق مع جميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولن تكون ذات طبيعة تصادمية ولن تكون موجهة ضد أي دولة، ولكنها ستهدف إلى ضمان قدر أكبر من الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا".

ولم يتم بعد إصدار نسخة كاملة من الاتفاقية.