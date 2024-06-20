انهيار طيني بعد عواصف رعدية.. فيديو يُظهر ما حدث في نيو مكسيكوالعالمنشر الخميس، 20 يونيو / حزيران 2024تسببت العواصف المتفرقة في إيقاف حركة المرور، وفي إثارة فيضانات مفاجئة في أجزاء من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في 19 يونيو/حزيران.وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هناك فرص هطول أمطار متفرقة وعواصف محتملة مرة أخرى في 20 يونيو، مع زيادة فرص هطول الأمطار بشكل مطرد مقارنة بساعات الليل.قد يهمك أيضًا: صور أقمار صناعية مرعبة لحريقين هائلين يطوقان قرى في ولاية نيو مكسيكو الأمريكيةقراءة المزيدأمريكاالأحوال الجويةعواصفكوارث طبيعية