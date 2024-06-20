تسببت العواصف المتفرقة في إيقاف حركة المرور، وفي إثارة فيضانات مفاجئة في أجزاء من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في 19 يونيو/حزيران.

وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هناك فرص هطول أمطار متفرقة وعواصف محتملة مرة أخرى في 20 يونيو، مع زيادة فرص هطول الأمطار بشكل مطرد مقارنة بساعات الليل.

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