الأسوأ منذ 30 عامًا.. مصرع 18 شخصًا في الصين بانهيارات أرضية وفيضانات

أجلي أكثر من ستين ألف شخص بعد أن تعرضت مدينة غويلين الصينية لأسوأ فيضانات منذ أكثر من ثلاثة عقود.

حيث أجبرت الأمطار الغزيرة في جنوب الصين المسؤولين في مدينة غويلين بمقاطعة غوانغشي على إعلان أعلى مستوى من الفيضانات صباح الخميس، مما أدى إلى إغلاق المرافق العامة بما في ذلك محطة القطار بالمدينة حيث أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت ما، غمرت المياه الموحلة منطقة انتظار الركاب، مما منع الناس من الدخول والخروج من المحطة.

وتعتبر مدينة تعد غويلين الآن وجهة سياحية شهيرة معروفة، إلا أن الفيضانات لم تؤثر فقط على السياح فحسب، بل على السكان المحليين أيضًا، حيث غمرت المياه الطرق وأغلقت، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وكان لا بد من إنقاذ العديد من السكان الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم التي غمرتها المياه في قوارب من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ.

ومع كل هذه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تحدث في جنوب الصين، استمرت موجة الحر في اجتياح جزء كبير من شمال الصين بما في ذلك هنا في العاصمة بكين

ولدى ستيفن جيانغ مراسل CNN المزيد من الأحدث.