أحدها انفجر فوق شاطىء مكتظ.. لحظة هجوم صاروخي أوكراني على جزيرة القرم

أسفرت غارة أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أربعة صواريخ.

وانفجر صاروخ آخر في السماء وتناثرت شظاياه فوق شاطئ مكتظ في مدينة سيفاستوبول يوم الأحد.

وتقول روسيا إن الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا زودتها بها الولايات المتحدة وألقت باللوم على واشنطن في الهجوم.

ويقول شهود إن صفارات الإنذار لم تنطلق للتحذير من الهجوم.

وتواصلت CNN مع الجيش الأوكراني للتعليق.

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