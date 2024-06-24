(CNN)-- قال النائب بمجلس الدوما عن إقليم داغستان الروسي، دميتري غادزييف، إنه يعتقد أن "عناصر الخدمة الخاصة لأوكرانيا ودول حلف الناتو" قد تكون وراء الهجمات التي وقعت في داغستان، واستهدفت كنيسة وكنيسا يهوديا، مساء الأحد.

وأدلى غادزييف بهذا التصريح في مقابلة على قناة "روسيا1 " التلفزيونية المملوكة للدولة، بحسب وكالة "ريا" الروسية للأنباء. وأضاف أنه يعتقد أن الهجمات وقعت "لأن نجاحنا يتطور في العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومن جانبه، توجه عضو مجلس الشيوخ الروسي، دميتري روغوزين إلى منصة "تيليغرام" للرد على هذا الادعاء، قائلا إن إحالة كل هجوم إرهابي باعتباره "مكائد من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي" من شأنه أن يؤدي إلى "مشاكل كبيرة" لروسيا.

وكتب روغوزين: "دعونا ننظف شرفاتنا قبل أن نقلق بشأن الآخرين".

وقالت السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 15 ضابط شرطة وكاهنا قُتلوا برصاص مسلحين في الهجمات، الأحد.

وقال رئيس جمهورية داغستان، سيرغي ميليكوف، إن ما لا يقل عن ستة "مسلحين" قتلوا في أعقاب الهجمات التي وقعت في مختلف أنحاء داغستان.

وفي كلمة عبر الفيديو، قال سيرغي ميليكوف، إن "الهجمات والتعدي على أخوتنا، ووحدتنا المتعددة الجنسيات، وعدم قابليتنا للتجزئة الطائفية هي محاولة لتقسيم وحدتنا، وبالتالي خلق الخلافات بيننا".

وأعلن ميليكوف، الحداد لمدة ثلاثة أيام في إقليم داغستان الروسي بعد إطلاق النار المميت، مساء الأحد.

وقال ميليكوف في بيان نشره على حسابه على منصة "تيليغرام" إن أعلام الدولة ستُخفض إلى النصف في جميع أنحاء داغستان، من الاثنين إلى الأربعاء.

وأضاف ميليكوف أن المؤسسات الثقافية وشركات التلفزيون والإذاعة في داغستان ستلغي جميع الأحداث والبرامج الترفيهية خلال فترة الحداد.

وأوضح رئيس جمهورية داغستان أنه سيتم تقديم إجراءات لمساعدة أسر الضحايا والجرحى، بما في ذلك "المساعدة المالية الإلزامية لأسر جميع القتلى والجرحى، سواء من ضباط الشرطة أو المدنيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء.

ومن جانبها، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، الاثنين، إن عملية مكافحة الإرهاب في بلدتي محج قلعة وديربنت في داغستان انتهت الآن.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء أنه: "في 24 يونيو، الساعة 08:15 (بالتوقيت المحلي)، تم إعلان انتهاء عملية مكافحة الإرهاب داخل الحدود الإدارية لمحج قلعة ودربنت بجمهورية داغستان".