تحدث مراسل شبكة CNN، مايك فاليريو، مع منشق كوري شمالي يعمل كجزء من شبكة أوسع من الناشطين الذين يحاولون إدخال المعلومات إلى كوريا الشمالية عبر البالونات.

ويعتقد المنشق الكوري الشمالي، السيد تشاي، الذي شارك في تأسيس ما تعرف بلجنة الإصلاح والانفتاح في كوريا الشمالية، "أن كوريا الشمالية يمكن أن تتغير عندما يتم كسر تقديس كيم جونغ أون، وإرسال هذه البالونات الذكية هو السبيل لتحقيق ذلك."

لسنوات عديدة، أرسل الناشطون في الجنوب بالونات إلى الشمال مليئة بموسيقى البوب ​​الكورية والأموال والمنشورات، التي تصف الحياة خارج كوريا الشمالية.

كوريا الشمالية تطلق على هذه الشحنات "قمامة"، ومنذ حوالي شهر، أرسلت أكثر من 1000 بالون "قمامة" إلى الجنوب.

تخصص السيد تشاي في الهندسة بإحدى جامعات كوريا الشمالية وشاهد مقاطع فيديو على يوتيوب للحصول على فكرة أفضل عن كيفية بناء الجيل القادم من البالونات.