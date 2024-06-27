شاهد ما الذي سيحدث لو قاطع بايدن وترامب بعضهما خلال المناظرة

من المقرر أن يتواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب في أول مناظرة رئاسية لهما في الدورة الانتخابية لعام 2024. ويشرح مذيعا CNN، فيل ماتينغلي وفيكتور بلاكويل القواعد وكيف سيبدو الحدث بالنسبة للمشاهدين.

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