شاهد ما الذي سيحدث لو قاطع بايدن وترامب بعضهما خلال المناظرة

شاهد ما الذي سيحدث لو قاطع بايدن وترامب بعضهما خلال المناظرةالعالمنشر الخميس، 27 يونيو / حزيران 2024من المقرر أن يتواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب في أول مناظرة رئاسية لهما في الدورة الانتخابية لعام 2024. ويشرح مذيعا CNN، فيل ماتينغلي وفيكتور بلاكويل القواعد وكيف سيبدو الحدث بالنسبة للمشاهدين.قد يهمك أيضًا.. عملة معدنية حسمت موقعيهما.. ما القواعد التي وضعتها CNN لبايدن وترامب في المناظرة الرئاسية؟8 أمور يجب ملاحظتها بمناظرة CNN بين بايدن وترامبقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامب