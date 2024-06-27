أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في سباق انتخابات البيت الأبيض 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، في مناظرة رئاسية تنظمها CNN للمرة الأولى منذ عام 1988، إذ كانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية منذ عام 1988.

موعد المناظرة:

تبدأ المناظرة على شاشة CNNمع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية ومن بينها موقع CNN بالعربية في 27 يونيو/حزيران 9 مساء الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (28 يونيو الرابعة فجر الجمعة بتوقيت مكة والقاهرة، الواحدة بتوقيت غرينيتش).

قواعد المناظرة:

قبل بايدن وترامب دعوة CNNللمناظرة، ووافقا على قواعد وشكل المناظرة، التي وجهتها CNNفي رسائل إلى حملتي المرشحين في مايو/أيار الماضي.

وستتضمن المناظرة التي تستمر 90 دقيقة فترتين إعلانيتين، وقد لا يتواصل موظفو الحملتين مع مرشحيهم خلال تلك الفترة.

وافق كلا المرشحين على الظهور على منصة موحدة

تم تحديد مواقعهم على منصة التتويج من خلال "رمي عملة معدنية في الهواء"، وسقطت العملة على اختيار حملة بايدن، مما يعني أن حملته يجب أن تختار ما إذا كانت تريد اختيار موقعه على المنصة أو دوره في الكلمة الختامية.

اختارت حملة بايدن موقع المنصة الأيمن، إذ سيكون الرئيس الديمقراطي على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين.

ثم اختارت حملة ترامب أن يلقي الرئيس السابق الكلمة الأخيرة، مما يعني أن بايدن سيتقدم أولا في ختام المناظرة.

سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال فترة المناظرة باستثناء المرشح الذي يحين دوره في التحدث.

وبينما لن يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، سيتم منح المرشحين قلمًا وأوراق وزجاجة ماء.

ستكون بعض جوانب المناظرة - بما في ذلك غياب جمهور الاستوديو - مختلفة عن المناظرات السابقة. ولكن، كما كان الحال في الماضي، فإن مديري المناظرة المذيعين جيك تابر ودانا باش "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهم لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة".