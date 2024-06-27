ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب

العالم
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إليكم نظرة على الغرفة التي سيدعي أنصار بايدن أو ترامب الفوز بالمناظرة منها

يأخذكم مارك بريستون، كبير المحللين السياسيين لدى CNN، إلى داخل غرفة البث في CNN، حيث سيجتمع مئات الصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور المناظرة الرئاسية في CNN.

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