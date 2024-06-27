ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب

ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامبالعالمنشر الخميس، 27 يونيو / حزيران 2024يأخذكم مارك بريستون، كبير المحللين السياسيين لدى CNN، إلى داخل غرفة البث في CNN، حيث سيجتمع مئات الصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور المناظرة الرئاسية في CNN.قد يهمك أيضًا.. شاهد كيف ستختلف المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب عن 2020مناظرة بايدن وترامب تبدو مختلفة.. كل ما قد يهمك معرفته عن تاريخ المناظرات الرئاسية وتأثيرهاشاهد ما الذي سيحدث لو قاطع بايدن وترامب بعضهما خلال المناظرةقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامب