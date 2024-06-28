عقب المعلق السياسي فان جونز على أداء الرئيس جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية على شبكة CNN، قائلًا إنه "كان مؤلمًا".

وقال جونز بعد انتهاء المناظرة الرئاسية: "لقد كان ذلك مؤلمًا. أحب جو بايدن، وعملت لصالح جو بايدن. لم يقدم أداء جيدًا على الإطلاق. لم يقدم أداء جيدًا على الإطلاق. لقد بدا - يمكنني أن أعطيكم تحليل الرجل القديم مقابل الرجل اللطيف، ويمكنني أن أظهر لكم كيف يجب أن نراه ونقوله، لكنني أريد التحدث من قلبي".

وتابع بالقول: "أحب ذلك الرجل. هذا رجل صالح يحب بلده ويقوم بأفضل ما بوسعه، لكن كان لديه اختبار الليلة لإعادة ثقة بلاده به وقد فشل في ذلك. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين سيريدون رؤيته يتخذ مسارًا مختلفًا".

وأنهى تعليقه بالقول: "لا يزال هناك بعض الوقت عن مؤتمرنا (لإعلان المرشح الديمقراطي) ولا يزال هناك وقت لهذا الحزب لمعرفة طريق مختلف للمضي قدمًا إذا سمحوا لنا. لكن لم يكن هذا ما كنا نحتاجه من جو بايدن وهذا مؤلم شخصيًا للكثير من الناس. الأمر لا يتعلق بالهلع فقط، وإنما الألم مما رأيناه الليلة"