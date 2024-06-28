رد كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على المخاوف بشأن عمريهما خلال مناظرة CNN الرئاسية لعام 2024.

حيث جاء رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا بقوله: "والآن أنا الأكبر. وهذا الرجل أصغر مني بثلاث سنوات وأقل كفاءة بكثير."

وأضاف عن ما فعله خلال فترة رئاسته أنه تغلب على الوضع الرهيب الذي خلفه ترامب له قائلا: "لقد تغلبت على الوضع الرهيب الذي تركه لي، كما قلت، 50 مليون وظيفة جديدة، و800 ألف وظيفة في التصنيع، والمزيد من الاستثمار في أمريكا بما يزيد على مليارات الدولارات من الاستثمار الخاص في الشركات التي نعمل على تنميتها."

وتابع بالقول حول رقائق الكمبيوتر: "اعتدنا أن نستحوذ على 40% من السوق. قد اخترعنا تلك الرقائق وخسرناها لأنه كان يبحث عن أرخص الوظائف في الخارج ومن ثم جلب المنتج إلى الوطن." وأنه ذهب بنفسه إلى كوريا الجنوبية وقام بإقناع شركة سامسونج باستثمار مليارات الدولارات في الولايات المتحدة.

أما بشأن أمريكا وقوتها الحالية قال: "مع كل مشاكلنا وكل الفرص المتاحة لنا. نحن الدولة الأكثر تقدمًا في العالم ونقوم بإنجاز الأمور. نحن أقوى دولة في العالم.نحن دولة في العالم تحافظ على كلمتنا، ويثق بنا الجميع، جميع حلفائنا، وأولئك الذين يحتضنهم، كيم جونغ أون الذي يرسل رسائل حب إليه، وبوتين وما إلى ذلك، إنهم لا يريدون العبث معنا."

وأجاب ترامب عن سؤال حول عمره الذي سيبلغ 82 في نهاية فترة ولايته الثانية ومخاوف الناخبين بشأن ذلك قال: "حسنًا، لقد أجريت اختبارين، اختبارات المعرفية، لقد تفوقت فيهما كما تعلمون، وقد أعلنا ذلك. لم يجر أي اختبار. أود أن أراه يأخذ اختبارًا فقط. واحد فقط. اختبار سهل للغاية. أن يجيب على الأسئلة الخمسة الأولى. لم يستطع أن يفعل ذلك. لكنني أجريت اختبارين للإدراك. لقد أجريت اختبارات بدنية كل عام، وكما تعلمون، نطرق الخشب أينما كان لدينا خشب، أنا في صحة جيدة جدًا."