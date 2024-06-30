اعتقلت بوليفيا أربعة مسؤولين عسكريين آخرين فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

ويقول مسؤولون حكوميون إن الاعتقالات الأخيرة شملت قائدًا سابقًا للقوات الجوية البوليفية.

ويزعم تقرير أرسله مسؤولون بوليفيون إلى CNN أن قائد الجيش السابق في البلاد كان وراء الانقلاب.

ويقولون إنه بدأ التخطيط لذلك في مايو، وتم اعتقاله واتهامه منذ ذلك الحين.

واُتهم رقيب بصدم سيارة عسكرية في القصر الحكومي، ويمكنكم مشاهدتها في هذا الفيديو الذي التقط، يوم الأربعاء.

وحتى الآن، اعتقلت بوليفيا 21 شخصا مرتبطين بالمؤامرة.

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