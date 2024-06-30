خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة، قال مسؤولون في وكالة ناسا إنهم يريدون أن يوضحوا تمامًا أن رائدي فضاء ناسا، بوتش ويلمور وسوني ويليامز، ليسا عالقين في الفضاء.

وكان رائدا فضاء ناسا اللذان يشكلان جزءًا من طاقم رحلة بوينغ التجريبية الأولى لمركبتها الفضائية "ستارلاينر" قد تم ربطهما بمحطة الفضاء الدولية منذ بداية يونيو/حزيران.

وعلى الرغم من أن وكالة ناسا تقول إنهما ليسا عالقين في الفضاء، فإن هذين الرائدين سيظلان في محطة الفضاء لفترة أطول بكثير من المتوقع، حيث كان هناك عدة تأخيرات في عودتهما إلى الأرض.

وبعد ظهر الجمعة، قالت وكالة ناسا إنه لا يوجد الآن تاريخ محدد لعودة هذين الرائدين والمركبة الفضائية إلى الأرض.