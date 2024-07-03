أعلن مسؤولون أن أكثر من 120 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث تدافع أثناء مناسبة دينية بولاية أوتار براديش في شمال الهند، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت سيدة: "بمجرد انتهاء الحدث، سادت الفوضى. لم يتمكن أي شخص سقط من النهوض. سُحق الجميع حتى الموت".

من جانبها، قالت السلطات إن المنظمين أصدروا تصاريح لحضور حوالي 80 ألف شخص للحدث، ولكن ربما حضر ما يصل إلى 250 ألف شخص.

وتتهم الشرطة منظمي الحدث بالقتل العمد وإخفاء الأدلة. وقد أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا.

لكن الحوادث المميتة مثل هذه تحدث كثيرًا في الهند. ففي يناير 2022، توفي ما لا يقل عن 12 شخصًا في تدافع في ضريح في جامو شمال الهند.