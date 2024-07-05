هزيمة ساحقة للمحافظين وتوجه لليسار.. ما الذي حدث في بريطانيا؟

بعد 14 عاماً، استيقظت المملكة المتحدة على حكومة جديدة، واعتراف بالهزيمة وخطاب قبول، إذ فاز حزب العمال البريطاني بأغلبية ساحقة في برلمان البلاد، حيث حصل على ما يقرب من ثلثي المقاعد في مجلس العموم.

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