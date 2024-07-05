هزيمة ساحقة للمحافظين وتوجه لليسار.. ما الذي حدث في بريطانيا؟العالمنشر الجمعة، 05 يوليو / تموز 2024بعد 14 عاماً، استيقظت المملكة المتحدة على حكومة جديدة، واعتراف بالهزيمة وخطاب قبول، إذ فاز حزب العمال البريطاني بأغلبية ساحقة في برلمان البلاد، حيث حصل على ما يقرب من ثلثي المقاعد في مجلس العموم.قد يهمك أيضًا.. كير ستارمر.. أول رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الجديد: "الوطن أولا والحزب ثانيا"كيف حصد حزب العمال البريطاني ثلثي مقاعد البرلمان بثلث الأصوات فقط؟بعد الهزيمة "الساحقة".. ريشي سوناك يقدم استقالته رسميا للملك تشارلز وسيتخلى عن قيادة حزب المحافظينقراءة المزيدالمملكة المتحدةبريطانياالانتخابات البريطانية