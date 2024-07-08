انتخابات فرنسا التشريعية.. كيف انتقلت البلاد من اليمين الى اليسار؟

بات المؤشر السياسي في فرنسا يتأرجح نحو اليسار خلال الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد، فالجبهة الشعبية الجديدة وهي تحالف يساري تشكل قبل أقل من شهر اكتسحت أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفرنسي بعد أن أحبط التصويت في الجولة الثانية من انتخابات يوم الأحد حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، لكن فرنسا قد تبقى في طي النسيان بعد عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN ميليسا بيل.